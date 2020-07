Notre nouvelle rubrique vous présente en vidéo un aspect tactique du jeu, pour vous aider à mieux comprendre ce qui se déroule sur le terrain.

En français, on parlerait de "demi-espace". Un terme que personne n'utilise. Autour et sur les terrains, tout le monde parle de halfspace pour évoquer la zone entre le flanc et l'axe du terrain, quand on divise la pelouse en cinq bandes verticales.

C'est dans ces secteurs, "entre les lignes", que les espaces les plus avantageux pour créer des brèches dans la défense adverse se trouvent. Tout ceci vous est expliqué en détails dans la vidéo ci-dessus.

Après le visionnage, il est déjà l'heure de choisir le thème de la prochaine vidéo, que vous découvrirez vendredi prochain sur notre site, en répondant au sondage ci-dessous.

