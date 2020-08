Notre nouvelle rubrique vous présente en vidéo un aspect tactique du jeu, pour vous aider à mieux comprendre ce qui se déroule sur le terrain.

On en entend de plus en plus parler, sans forcément savoir d'où ils viennent et surtout à quoi ils servent. Eux, ce sont les Expected goals, ces données qui permettent de juger de la qualité d'une occasion durant un match. Focus sur ces stats qui en disent parfois long sur le déroulement d'une rencontre. Ça se passe dans la vidéo ci-dessous.

Après le visionnage, il est déjà l'heure de choisir le thème de la prochaine vidéo, que vous découvrirez vendredi prochain sur notre site, en répondant à ce sondage.

