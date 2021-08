Battues par Osijek (0-1) en finale du premier tour de qualifcation pour la Ligue des Champions, les joueuses de Johan Walem devront se contenter de la Super League belge cette saison.

Anderlecht a été battu (0-1) par Osijek qui évoluait à domicile chez lui en Croatie en finale du premier tour de qualification (groupe 3) de la Ligue des champions de football féminin.

Les Bruxelloises avaient battu mercredi en demi-finale de ce mini-tournoi le club arménien du FC Hayasa 3 à 0 . Samedi, les filles entraînées par Johan Walem n'ont pu franchir le dernier écueil et ne pourront disputer la Ligue des Champions cette saison.

Le seul but de la partie est tombé à la 54e minute par Lojna. Le vainqueur de cette finale est qualifié pour le 2e tour préliminaire qui réunira 24 équipes et dont le tirage au sort est prévu dimanche.

