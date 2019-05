Dans l'ultime plaidoirie de la défense du FC Malines, l'avocat Sven Demeulemeester a trouvé deux arguments dans la réglementation fédérale pour déclarer irrecevable la rétrogradation invoquée par le parquet de l'Union belge de football. D'une part, Maître Demeulemeester se référait le mardi à la prescription et d'autre part au tableau indicatif.

Après une longue plaidoirie de son confrère Joost Everaert, l'avocat Demeulemeester a pris la parole. "Je parlerai de la sanction requise et surtout de la relégation. Il y a deux raisons pour lesquelles elle ne peut pas être imposée sur la base des règlements fédéraux."

D'une part, il se réfère au fameux article B1711 du règlement fédéral, qui stipule que toutes les actions du parquet (concernant la relégation) doivent être prises "avant le 15 juin de la saison en question". "Si l'action n'est pas intentée avant le 15 juin, la plainte devient irrecevable", a déclaré Demeulemeester. Il s'est également référé au précédent du scandale des pots-de-vin des années 1980, entre le Standard et Waterschei. "Selon le parquet fédéral, ce précédent a 45 ans et n'est donc plus d'actualité. Cependant, le parquet fédéral cite le Code civil de 1805. En outre, le contenu des articles en question n'a pas été affecté. Le Comité exécutif n'a pas publié de nouvelle interprétation."

Le tableau indicatif a également été discuté dans la plaidoirie de Me Demeulemeester. "Je n'y vois rien sur la falsification de la compétition. Cependant, c'est la base des dossiers disciplinaires. Sans tableau indicatif, aucune sanction ne peut être imposée. En outre (comme il est apparu clairement au début de la saison, ndlr), le tableau indicatif de la saison 2017-2018 est caduque. Selon Wagner, c'est celui de la saison en cours qui s'applique. Bien entendu, cela n'est pas possible, car seul le tableau indicatif pour la saison en question s'applique conformément à la réglementation fédérale. La loi est la loi. Les règlements fédéraux sont les règlements fédéraux. Appliquez-les. Je vous le demande avec confiance."