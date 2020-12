Le match de la 16e journée de Jupiler Pro League de football qui devait opposer Eupen à Zulte Waregem ce dimanche à 16h00 a été annulée en raison du Covid 19, a annoncé la Pro League vendredi matin.

"Cette décision fait suite à la demande de KAS Eupen, après que 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match", précise la Pro League sur son site.

Il s'agit de la 7e rencontre reportée cette saison en raison du SARS-CoV2 et la 2e concernant Eupen après le match de la 10e journée face à Malines, finalement joué le 3 décembre (1-1).

Waasland Beveren/Ostende (9e journée); Cercle Bruges/Mouscron, Charleroi/Waasland Beveren, Eupen/Malines (10e journée); Mouscron/Saint-Trond (11e journée) et OHL/Mouscron (12e journée) avaient déjà dû être reportés. Ils ont tous été joués depuis leur report initial.

"Cette décision fait suite à la demande de KAS Eupen, après que 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match", précise la Pro League sur son site. Il s'agit de la 7e rencontre reportée cette saison en raison du SARS-CoV2 et la 2e concernant Eupen après le match de la 10e journée face à Malines, finalement joué le 3 décembre (1-1). Waasland Beveren/Ostende (9e journée); Cercle Bruges/Mouscron, Charleroi/Waasland Beveren, Eupen/Malines (10e journée); Mouscron/Saint-Trond (11e journée) et OHL/Mouscron (12e journée) avaient déjà dû être reportés. Ils ont tous été joués depuis leur report initial.