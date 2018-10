La Pro League va prendre des initiatives "afin de s'attaquer aux racines du problème"

"En tenant compte, bien évidemment, du droit à la présomption d'innocence de toutes les personnes concernées, il est clair qu'une enquête d'une telle ampleur doit être fondée sur des faits concrets dont dispose plus que vraisemblablement le Parquet", selon le communiqué.

"La Pro League prendra rapidement des initiatives importantes et déterminantes afin de s'attaquer aux racines du problème et d'assurer une compétition sportive irréprochable pour les supporters et toutes les autres parties concernées. Les nombreux joueurs, arbitres, dirigeants et autres stakeholders qui agissent correctement doivent être soutenus et encouragés. La Pro League demandera l'introduction d'un nouveau dispositif réglementaire de nature à assurer un degré d'intégrité maximale. La Pro League engagera ce processus dès la semaine prochaine. Cela se fera en collaboration avec l'URBSFA, des experts indépendants et les organisations européennes concernées".

La Pro League voit dans cette affaire une opportunité pour modifier les pratiques dans le monde du football. "Si, à la suite de cette affaire, le football belge peut jouer un rôle moteur en Europe en vue de définir une réglementation financière et éthique plus stricte, la Pro League est convaincue qu'il s'agira in fine d'une opportunité et d'une étape importante permettant de garantir la plus haute intégrité à laquelle les supporters ont droit. La Pro League s'engage à suivre de près ce dossier dans les semaines et les mois à venir et à prendre les mesures nécessaires", concluent Marc Coucke et Pierre François.