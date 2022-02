Avec ce prix, les clubs sont récompensés pour avoir lancé ou poursuivi des projets sociaux de qualité au cours de la saison 2020-2021.

La Pro League de football a décerné le label "Football & Community" à 18 des 26 clubs professionnels, soit un de plus que l'année dernière. Avec ce prix, les clubs sont récompensés pour avoir lancé ou poursuivi des projets sociaux de qualité au cours de la saison 2020-2021.

Quatre clubs reçoivent le label "or". Il s'agit de La Gantoise, Oud-Heverlee Louvain, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise.

Sept labels "argent" ont été attribués à Courtrai, Genk, Waasland-Beveren, Antwerp, Ostende, Standard et Anderlecht.

Zulte Waregem, Westerlo, Cercle Bruges, FC Malines, Charleroi, Mouscron et Saint-Trond ont reçu le label "bronze". Zulte Waregem et le Cercle Bruges étaient l'an dernier les seuls clubs de 1A à n'avoir pas obtenu de label.

Cette année, Seraing, Eupen et le Beerschot sont les clubs de l'élite à ne pas figurer dans la liste des lauréats. En revanche, alors que l'Union était le seul club de 1B récompensé la saison dernière, cette saison Mouscron, Waasland-Beveren et Westerlo représentent l'antichambre de l'élite. "Le label "Football & Community" est une reconnaissance importante de l'engagement social des clubs professionnels", a déclaré Jan Cas, responsable du secteur Football & Community au sein de la Pro League. "Nous félicitons en particulier les managers Football & Community qui continuent à utiliser la force du football année après année en faveur de divers groupes défavorisés et de projets sociaux durables autour du club."

