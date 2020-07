Le conseil d'admnistration de la Pro League a décidé lundi de convoquer une nouvelle assemblée générale pour le vendredi 31 juillet. Après le verdict de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS), il y aura un nouveau vote sur le dénouement de la saison 2019/2020. La même proposition que celle annulée par la CBAS sera mise au vote.

Le conseil d'admnistration de la Pro League maintient ainsi son championnat à 16, avec playoffs, malgré la décision de la CBAS de la semaine passée d'annuler, notamment, la relégation de Waasland-Beveren. "Nous ne voyons pas quelle autre possibilité est la meilleure", a expliqué le président Peter Croonen. "Nous sommes à nouveau arrivés à la conclusion qu'un championnat à 16 équipes en 1A est la plus soutenue. Quel que soit notre choix, chaque décision donnerait lieu à une procédure. C'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de s'en tenir à notre décision du 15 mai."

Deux jours avant la finale de D1B pour la promotion, l'assemblée générale votera donc sur la même proposition: un championnat à 16, sans Waasland-Beveren et avec Oud-Heverlee Louvain ou le Beerschot, et une version raccourcie des playoffs pour une saison, avec 4 équipes. Un quorum de 80 pour-cent est requis pour approuver la proposition.

