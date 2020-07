La Pro League tenait mardi sa dernière assemblée générale de la saison 2019-2020 avec notamment le format de la prochaine saison à l'agenda. En voici les grandes décisions.

La Pro League tenait mardi sa dernière assemblée générale de la saison 2019-2020 avec notamment le format de la prochaine saison à l'agenda. La formule d'une D1A à 16 équipes avec des mini-playoffs a été maintenue, a confirmé Vincent Goemaere, le président du Cercle de Bruges, dont la proposition d'une D1A à 18 clubs n'a pas été retenue. Waasland-Beveren est donc relégué en D1B. OHL et le Beerschot s'affronteront le 2 août lors de la manche retour de la finale de la D1B pour monter en D1A.

Le 15 mai dernier, la Pro League avait décidé de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020 et de conserver son format à 16 équipes, entraînant la relégation de Waasland-Beveren. Le club waeslandien, à l'instar d'autres clubs, avait alors entamé des procédures auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) et l'Autorité belge de la concurrence (ABC).

Le Cercle de Bruges avait tenté de trouver un compromis en proposant une D1A à 20 clubs puis à 18 clubs avec des mini-playoffs. Une proposition qui n'a pas été retenue lors de l'assemblée générale, maintenant le format à 16 clubs avec des mini-playoffs.

Les quatre premiers joueront des playoffs pour le titre et le deuxième ticket pour la Ligue des Champions. Les équipes classées entre la cinquième et la huitième place s'affronteront pour le dernier ticket européen. En ce qui concerne le maintien, le 16e de D1A sera relégué en D1B et le 15e devra jouer un match de barrage contre le deuxième de D1B. A l'heure actuelle, le champion de D1B, désigné à l'issue d'une finale disputée sur un match aller-retour, est promu en D1A alors que le 16e de l'élite de football est relégué dans l'antichambre.

