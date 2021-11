Le port du masque dans les stades belges semble compliqué pour certains.

La Pro League, l'instance du football professionnel belge, a rappelé aux supporters de porter à tout moment le masque dans les stades. La Pro League discute aussi avec les clubs pour faire mieux respecter cette mesure.

En Belgique, les supporters peuvent toujours assister aux rencontres à condition de montrer leur Covid Save Ticket (CST) et de porter le masque à tout moment dans le stade. Une deuxième mesure qui n'a pas toujours été suivie par les supporters le week-end dernier. "Comme partout ailleurs dans la société, vous remarquez que tout le monde n'obéit pas aux règles", a réagi la Pro League. "Une grande partie le fait, mais d'autres non. Et c'est une honte. Nos clubs ont fait de leur mieux pour rendre les règles suffisamment claires. C'est une responsabilité collective. Les supporters doivent se rendre compte qu'il n'est pas facile de venir au football pour le moment. Aucun club ne veut de stades vides. Si vous voulez aider votre club, portez un masque."

La Pro League examine comment agir de manière plus stricte et faire respecter l'obligation du port du masque. Des sanctions telles que des interdictions de stade ne sont pas exclues.

