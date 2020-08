La Pro League et le détenteur de droits télévisés Eleven Sports ont conclu un accord avec bwin. L'opérateur autrichien sera le nouveau partenaire en matière de paris sportifs pour les trois prochaines saisons, ont annoncé les différentes parties mardi.

L'accord couvre la Jupiler Pro League, la 1B Pro League et la Supercoupe. bwin sera également le détenteur des droits de diffusion en continu des paris nationaux.

"L'accord entre les trois parties est un partenariat à 360 degrés avec une présence de bwin sur toutes les plateformes de la Pro League et d'Eleven", peut-on lire dans le communiqué. "Avec l'application 'Bet and Watch' les clients bwin pourront également suivre les matchs de la Jupiler Pro League via streaming."

Avec ce partenariat, bwin, la Pro League et Eleven Sports "s'engagent également dans une vision commune sur l'utilisation responsable" des jeux de hasard.

"Les jeux de hasard et les paris peuvent ajouter une dimension supplémentaire à l'expérience du football", a déclaré Pierre François, directeur général de la Pro League. "Toutefois, chaque partenaire est conscient des risques de comportement irresponsable et s'engage à minimiser ces risques, chacun dans son rôle. bwin, la Pro League et Eleven Sports s'engageront, dans le cadre de ce partenariat, à mener une politique intégrée de prévention, de protection des joueurs et de l'intégrité du football dans son ensemble. Le partenariat sera testé à tout moment par rapport aux objectifs et aux meilleures pratiques définis dans le protocole de coopération entre la Ligue professionnelle et la Commission des Jeux."

