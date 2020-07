A l'automne 2020, une étude sera commandée afin d'élaborer le format du championnat pour la saison 2021/2022. C'est ce que l'Assemblée générale de la Pro League a décidé vendredi. Cet exercice fait partie d'une étude complète, qui examinera également la structure et le fonctionnement de la Pro League.

Le conseil d'administration de la Pro League a été chargé de concevoir une nouvelle stratégie politique et une nouvelle vision pour l'association des clubs professionnels de football. L'intention est d'évaluer en profondeur le travail effectué afin d'arriver finalement à une nouvelle vision pour la Pro League. Cela inclut également la gouvernance. La possibilité d'ajouter des administrateurs indépendants au conseil d'administration, voire même un président indépendant, sera étudiée. "Ce sera un exercice global que nous devons assumer avec un grand sens des responsabilités. Nous nous laisserons guider dans ce processus par des externes", a expliqué Peter Croonen, le président de la Pro League. "En ce qui me concerne, peu importe qui occupe le fauteuil de président. Le plus important est que la structure soit solide, après quoi nous déterminerons qui occupera quelle place."

Vendredi, l'assemblée générale a également décidé de mener une étude sur le format idéal pour la 1A et la 1B. Cette étude sera commandée à l'automne. "Le point de départ est: ce qui est le mieux pour le football belge. Ici aussi, des externes nous aideront", a ajouté Croonen.

Il est possible que les résultats de cette étude sur le format aient un impact rapide. Si un accord est trouvé sur la formule, il prendra effet à la fin de la saison 2021/2022 et, par conséquent il n'y aura pas trois équipes reléguées directement, comme prévu actuellement.

"Cette avancée exige beaucoup de courage de la part de nos clubs"

Vendredi, Peter Croonen a défendu bec et ongles les méthodes utilisées par la Pro League et les décisions prises par l'assemblée générale. "Nous avons fait une avancée, qui exige beaucoup de courage et de solidarité de la part de nos clubs", a déclaré le président de la Pro League.

Le championnat de D1 A va bientôt commencer avec dix-huit équipes (dont Waasland-Beveren, OH Louvain et le Beerschot) et celui de D1B avec huit clubs (dont le Lierse et les espoirs du Club Bruges). "J'admets que nous aurions préféré seize équipes en 1A, mais légalement, cela n'était plus possible en raison des décisions de la CBAS et du tribunal de Termonde. Une fois que tout cela a été pesé, les esprits ont travaillé pour trouver une autre solution. Le résultat est ce que nous avons décidé aujourd'hui", a déclaré Croonen.

Un groupe de travail de la Pro League avait déjà conclu en mai que 18 équipes offraient la plus grande sécurité juridique, mais cela n'a même pas été soumis au vote à l'époque. Il en est résulté une bataille juridique de deux mois et demi, que Waasland-Beveren a finalement remportée. "La formule à 16 équipes était alors la meilleure solution. Je suis toujours favorable à cette idée. Nous avions une grande majorité de 84%. Je ne ressens donc pas cela comme une défaite. Il s'agit de circonstances très exceptionnelles. Il n'y a pas de solution simple pour cela. Je le répète, la Pro League n'a pas choisi cette pandémie. Nous avons décidé assez rapidement d'arrêter le championnat en mars. Cela aussi peut être remis en question aujourd'hui, mais c'était socialement très souhaitable à l'époque. Aucun club ne voulait vraiment arrêter de jouer, mais nous avons pris notre responsabilité sociale".

À l'exception de Westerlo, tous les clubs votants ont soutenu la décision de passer à 18 équipes. "Je me réjouis donc de cette décision largement soutenue. La solidarité dont nous avons fait preuve n'a pas été facile. Il a fallu du courage, mais de nombreux clubs sont prêts à relever le défi par solidarité", a déclaré Croonen, en rappelant qu'il y aura trois relégués directs au terme de la saison 2021-2022. "Et ce ne sont peut-être pas les trois équipes que nous prenons aujourd'hui. C'est un problème pour certains, car ils risquent de devoir payer la facture dans deux saisons. Personne ne veut être l'un de ces trois à cause de la crise sanitaire actuelle. De plus, les places pour les playoffs seront très chères. De nombreux clubs ont fait preuve de courage pour arriver à une décision dont le football belge a besoin."

