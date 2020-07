La Pro League belge de football a élaboré un protocole qui devrait permettre aux clubs d'accueillir du public en nombre limité dans leurs stades dans un avenir proche. Les lignes directrices ont été élaborées en concertation avec la fédération belge de football (RBFA), les clubs, la police fédérale, les représentants de certaines zones de police locales et la cellule football en charge de la coordination de la politique de sécurité lors des matchs de football en Belgique.

Le protocole a été transmis aux ministres et autorités compétentes pour qu'ils fassent part de leurs commentaires. Nous espérons "recevoir une réponse des services compétents dans les plus brefs délais, afin que les clubs puissent se préparer à recevoir les supporters dans les conditions les plus sûres dans nos stades avant le début des compétitions", précise la Pro League.

La Pro League évoque un "public limité", mais ne veut pas avancer un pourcentage ou un chiffre absolu. "Le protocole permettra aux clubs et aux autorités locales, sur la base de l'infrastructure et avec les outils de Ticketmaster et de Sports Alliance entre autres, de déterminer une capacité de stade supérieure au chiffre cité de 800 spectateurs, mais garantissant une distance physique entre les bulles à tout moment".

Ces bulles seront composées de quinze personnes au maximum. Un masque buccal est obligatoire de l'entrée du stade jusqu'à la place allouée. Dans le stade, la circulation doit être limitée autant que possible. Les fans sont priés de rester assis. Manger ou boire devra également se faire assis sur son siège.

Afin de donner au plus grand nombre de supporters la possibilité d'assister aux matchs de leur équipe favorite, seuls les supporters de l'équipe locale pourront être présents dans une première phase. Toutefois, la Pro League s'engage à ce que cette phase soit la plus courte possible.

