La Premier League ne reprendra au plus tôt qu'au début du mois de mai, a annoncé la fédération anglaise de football, la Premier League et les instances dirigeants le football en Angleterre dans un communiqué conjoint mercredi.

En raison de la crise du coronavirus, les championnats en Angleterre sont arrêtés, au moins jusqu'au 30 avril à présent, mais l'ensemble des acteurs du football anglais ont aussi précisé qu'ils tenteraient de terminer la saison 2019/2020 dès que la situation en terme de sécurité et de santé le permettra. Par dérogation, cela pourra se faire au-delà du 1er juin.

"La progression du Covid-19 reste incertaine et nous voulons assurer une nouvelle fois que la santé de chacun, le bien-être des joueurs, du staff et des supporters sont notre priorité", explique le communiqué.

Le règlement de la FA prévoit que la saison doit se terminer pour le 1er juin, mais il a été décidé que la saison 2019-2020 pourra être "étendue indéfiniment".

Le report d'un an de l'Euro 2020 mardi par l'UEFA peut permettre ainsi aux championnats européens suspendus en raison de la crise du coronavirus d'aller à leur terme.

