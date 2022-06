Le Standard a publié un communiqué ce jeudi sur son site officiel. Dans celui-ci, le nouveau propriétaire Josh Wander a tenu à clarifier le flou autour de la situation du club.

Le nouveau propriétaire du Standard, 777 Partners, s'est adressé jeudi aux supporters du club liégeois via un communiqué publié sur le site du club.

Remerciant les supporters rouches pour leur patience depuis la reprise du Standard, il y a plusieurs semaines, Josh Wander, le patron de 777 Partners, indique que la nomination d'un entraîneur pour l'équipe première est la "priorité absolue". "Nous avons hâte de vous communiquer cela bientôt. En attendant, je promets que le Conseil d'Administration et l'équipe de Direction travailleront toujours sans relâche pour vous, les supporters du club", écrit Josh Wadner dans une lettre aux supporters.

Pour rappel, le Standard est sans coach depuis le départ de Luka Elsner le 20 avril dernier, au lendemain de la vente officiel du club à 777 Partners. Les nouveaux propriétaires du Standard se sont montrés assez discrets depuis le rachat du club. "Nous sommes très heureux et fiers de devenir les nouveaux dépositaires de ce club véritablement historique et prestigieux. Je suis conscient du poids de la responsabilité qui accompagne cet honneur et je suis vraiment touché par le défi qui nous attend", indique Josh Wander. "C'est pour cette raison que nous avons volontairement adopté une approche réfléchie de notre travail au cours des dernières semaines en cherchant à évaluer ce qui est actuellement en place et à donner vie à notre vision de l'avenir du club".

Faire progresser le club sur le terrain et en dehors

"Notre objectif est de faire passer le Standard de Liège au niveau supérieur, sur et en dehors du terrain", poursuit l'Américain. "Cela passe par la création d'une structure qui établit des fondations solides pour un succès durable. Nous comprenons qu'il faudra de la patience pour atteindre ces objectifs. Nous savons que construire ensemble ce succès prendra du temps, mais le Conseil d'Administration et moi-même sommes investis dans ce projet à long terme".

Disant comprendre "qu'il est essentiel de conserver l'histoire, les traditions et la culture qui sont l'ADN du club", Josh Wander, conscient de "l'importance de cultiver la formation des jeunes et le style de football offensif qui font la renommée du Standard de Liège", prétend vouloir intégrer au club des personnes "alignées sur cette philosophie".

"Certaines d'entre elles seront des personnes ayant une expertise mondiale, à commencer par notre nouveau Directeur Sportif, Fergal Harkin. D'autres, plus locales, les rejoindront dans les mois à venir", prétend le patron de 777 Partners.

