Le calendrier de la prochaine saison de football sera spécial, notamment en raison de la longue interruption entre la mi-novembre et la fin décembre pendant laquelle se déroulera la Coupe du monde.

"Le calendrier le plus difficile jusqu'à présent", a commenté mercredi Nils Van Brantegem, responsable du calendrier de la Pro League, lors de la présentation du nouveau calendrier pour la saison 2022-2023. Entre la Coupe du monde à l'automne au Qatar et les compétitions européennes, il n'y a plus beaucoup de possibilités en cas de report de matches. "Nous avons atteint les limites de notre calendrier. En cas d'hiver rigoureux, nous aurons des soucis", a-t-il ajouté après la présentation.

"La Coupe du monde au Qatar tombe au pire moment possible. J'aurais de loin préféré que ce soit en janvier, ce qui serait mieux en termes de conditions climatiques. Mais nous devons vivre avec", a souligné M. Van Brantegem.

Gérer la Coupe du monde et les matches européens

Il n'y a d'ailleurs pas que la Coupe du monde qui a causé des problèmes au responsable du calendrier. "Les matches européens s'enchaînent, il n'y a pratiquement pas de repos entre les matches de qualification et les phases de groupe."

Conséquence directe de l'organisation du Mondial en novembre et décembre, la trêve hivernale sera extrêmement réduite. Il y aura une journée de championnat prévue le week-end suivant la finale de la Coupe du monde qui aura lieu le 18 décembre. "Et le 8 janvier, nous serons de retour en action avec la Jupiler Pro League", a déclaré M. Van Brantegem.

Dans la confection du calendrier, il a aussi été tenu compte des équipes engagées en Coupe d'Europe pour les épargner autant que possible au moment des différents barrages. "C'est bien sûr important pour notre coefficient", a-t-il insisté. "Nous essayons de protéger autant que possible les clubs participant aux tours préliminaires au début du championnat. Ils jouent ainsi de préférence le vendredi et pas contre des équipes de haut niveau."

Tout cela n'offre plus beaucoup de possibilités en cas de report de matches. Quelques dates ont été conservées dans l'éventualité de matches reportés mais les options ne sont pas nombreuses. "Un hiver rigoureux et nous aurons des soucis", a conclu le responsable du calendrier de la Pro League.

