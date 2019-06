Le plus gros transfert de l'histoire entre clubs belges a mis en scène Bruges, Genk, le Standard, et même l'Égypte. Retour sur le gros coup de ce début de mercato.

" Francky Dury m'a fait une promesse en début de saison : l'année prochaine, tu repartiras dans une plus grande équipe. " Il y a quelques semaines, Theo Bongonda évoquait cette prophétie dans nos colonnes. À l'analyse, le coach du Essevee avait vu juste puisque Bongonda rejoindra Genk pour un montant record (entre clubs belges) de 7 millions d'euros, conséquence d'une surenchère à laquelle les plus grands clubs du pays se sont invités. Douze mois plus tôt, l'histoire était bien différente. Le jeune Carolo sortait d'une saison pourrie du côté de Trabzonspor après deux saisons bien plus réussies en Liga. Le retour-maison avait toutefois un prix : 1,6 million d'euros pour s'attacher définitivement ses services au Celta Vigo, un coût là aussi record pour les modestes finances de Zulte Waregem. Quatorze buts et autant d'assists plus tard, joueur, coach, dirigeants, tout le monde se félicite de l'investissement.

