Le directeur technique du département arbitrage de l'Union Belge rencontrait la presse ce mardi au Centre national de Tubize.

"La ligne de hors-jeu en trois dimensions va nous permettre de réduire le champ d'erreur, pas de le supprimer", a assuré Bertrand Layec, le directeur technique du département arbitrage de l'Union belge de football, mardi lors d'une rencontre avec la presse au Centre national à Tubize.

À partir de la 11e journée de Jupiler Pro League prévue ce week-end, l'assistance vidéo pourra bénéficier de la technologie 3D pour tracer la ligne du hors-jeu. Pour Bertrand Layec, cette nouveauté va permettre d'éviter certaines polémiques qui étaient possibles avec la 2D.

"Nous avons pris la décision de mettre en place la 3D après les discussions autour des différentes phases qui ont fait débat", a-t-il indiqué. "La 3D était déjà incluse dans le contrat mais nous avions d'autres priorités. Cela demandait aussi du temps car il fallait former de nombreuses personnes dont les opérateurs. Nous allions y venir quoi qu'il arrive mais nous avons accéléré le processus."

Cependant, l'apparition de cette nouvelle technologie ne sera pas toujours fiable à 100% et ne sera pas utilisée tout le temps. De plus, le traçage d'une ligne 3D peut prendre près d'une minute de plus que pour la 2D. "Elle permettra de réduire le champ d'erreur mais pas de le supprimer. Dans le cas où les deux lignes se touchent, nous pourrons utiliser le zoom pour déterminer s'il y a un petit écart entre le défenseur et l'attaquant. Si les lignes sont toujours collées, alors la décision prise sur le terrain sera validée."

Une technologie 3D qui en appelle d'autres. Stéphanie Forde, directrice opérationnelle des arbitres, a également confirmé que l'Union belge travaillait actuellement pour diffuser les images du VAR sur les écrans des stades pour une meilleure compréhension du public. En ce qui concerne la 'Goal line Technology', qui permet de voir si un ballon a franchi la ligne de but, celle-ci n'est pas à l'ordre du jour en raison de son prix coûteux.

"La ligne de hors-jeu en trois dimensions va nous permettre de réduire le champ d'erreur, pas de le supprimer", a assuré Bertrand Layec, le directeur technique du département arbitrage de l'Union belge de football, mardi lors d'une rencontre avec la presse au Centre national à Tubize. À partir de la 11e journée de Jupiler Pro League prévue ce week-end, l'assistance vidéo pourra bénéficier de la technologie 3D pour tracer la ligne du hors-jeu. Pour Bertrand Layec, cette nouveauté va permettre d'éviter certaines polémiques qui étaient possibles avec la 2D. "Nous avons pris la décision de mettre en place la 3D après les discussions autour des différentes phases qui ont fait débat", a-t-il indiqué. "La 3D était déjà incluse dans le contrat mais nous avions d'autres priorités. Cela demandait aussi du temps car il fallait former de nombreuses personnes dont les opérateurs. Nous allions y venir quoi qu'il arrive mais nous avons accéléré le processus."Cependant, l'apparition de cette nouvelle technologie ne sera pas toujours fiable à 100% et ne sera pas utilisée tout le temps. De plus, le traçage d'une ligne 3D peut prendre près d'une minute de plus que pour la 2D. "Elle permettra de réduire le champ d'erreur mais pas de le supprimer. Dans le cas où les deux lignes se touchent, nous pourrons utiliser le zoom pour déterminer s'il y a un petit écart entre le défenseur et l'attaquant. Si les lignes sont toujours collées, alors la décision prise sur le terrain sera validée." Une technologie 3D qui en appelle d'autres. Stéphanie Forde, directrice opérationnelle des arbitres, a également confirmé que l'Union belge travaillait actuellement pour diffuser les images du VAR sur les écrans des stades pour une meilleure compréhension du public. En ce qui concerne la 'Goal line Technology', qui permet de voir si un ballon a franchi la ligne de but, celle-ci n'est pas à l'ordre du jour en raison de son prix coûteux.