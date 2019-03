La Jupiler Pro League: plus que jamais un lieu de transit

Chaque année, l'UEFA publie son " Club Licensing Benchmarking Report ", qui reprend les rentrées et les dépenses des clubs des différentes compétitions européennes. Un des constats les plus surprenants de la dernière édition, portant sur l'année 2017, est que les clubs des quinze principales nations puisent plus d'euros dans les transferts : en 2014, ils ne représentaient que 26% des revenus totaux contre 38% trois ans plus tard, soit une augmentation de près de 50%.

...