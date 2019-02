"La JPL n'est pas un endroit pour faire des vidéos YouTube"

Benson Manuel à propos...

...de son apport à Mouscron : "Au niveau collectif, nous sommes passés de la pire attaque de première division à une équipe capable de marquer trois buts contre Gand et Anderlecht. Mes chiffres ne sont pas exceptionnels, mais j'ai souvent été impliqué dans un but. Seul bémol : j'aurais dû marquer plus. Quand je regarde à nouveau mes matches, je remarque que je ne tire pas assez au but. Quand je fais une action, je pense surtout à donner cette dernière passe. Tant que cela ne coûte pas de points à l'équipe, je dors bien. Au fil des ans, je lirai mieux le jeu et deviendrai plus efficace devant le but."

...du fait d'être le dribbleur le plus assidu (11,75/match) du championnat : " C'est bon à savoir. Mais pour être honnête, je fais tout à l'instinct. Je dribble pour me sortir d'une situation difficile ou parce que cela peut apporter quelque chose à l'équipe. Mais la Jupiler League n'est pas un lieu pour faire des vidéos YouTube. Je ne suis pas un showman ou je ne vais pas bêtement provoquer quelqu'un. Ça ne peut que t'attirer des problèmes. Car si tu manques de respect à ton adversaire direct, tu ne dois pas être surpris qu'il t'envoie à l'hôpital après coup."

...de son futur : "On n'a jamais de garanties en football. Je sais seulement que Genk croit encore en moi. Après chaque match, le club me contacte pour débriefer du match. Je dois maintenant montrer que mon prêt à Mouscron m'a appris quelque chose et qu'à l'avenir, je pourrai être un réel apport pour Genk."

...de l'EURO Espoir : "Ça dépendra des matches qui restent en saison régulière et de ceux en PO2. Si je poursuis sur mon élan de la fin d'année, il y a une chance que je fasse partie de le sélection. Mais je peux m'imaginer que chaque joueur belge de mon âge pense à cet EURO le soir dans son lit. Mais je ne me mets aucune pression. Mon focus est ailleurs. Que l'on me comprenne bien : ce serait une opportunité loupée. Si je devais rester à la maison ? Je ne me laisserais pas abattre. Je veux pouvoir jouer au foot de façon libérée ces prochains mois."

Par Alain Eliasy

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Benson Manuel dans votre Sport/Foot Magazine