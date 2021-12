Les Buffalos devront faire sans leur attaquant marocain auteur de 10 buts et de 3 passes décisives cette saison en Pro League.

Tarik Tissoudali rejoint la sélection marocaine appelée à disputer la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun. L'attaquant de La Gantoise a été appelé par le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic, pour remplacer Abdessamad Ezzalzouli, a indiqué tard jeudi soir un communiqué de la Fédération marocaine de football (FRFM).

L'ailier de Barcelone Abdessamad Ezzalzouli, retenu pour la première fois sur la liste du Maroc pour la CAN, a décliné sa convocation, faisant savoir qu'il souhaitait représenter l'Espagne, ont rapporté jeudi des médias marocains.

Ezzalzouli (20 ans), surnommé Ez Abde, l'une des révélations de la saison au sein de l'équipe blaugrana, figurait pour la première fois sur la liste dévoilée le 23 décembre par le sélectionneur du Maroc, le Franco-Bosniaque Vahid Halilhodzic, pour disputer la CAN qui commence le 9 janvier au Cameroun.

Mais selon la presse marocaine, Ezzalzouli a fait parvenir une lettre à la fédération marocaine l'informant qu'il n'allait pas rallier le rassemblement des Lions de l'Atlas et qu'il avait "décidé de jouer désormais pour l'Espagne". Selon le journal sportif en ligne Al-Mountakhab, Ezzalzouli vient d'obtenir la nationalité espagnole qui le rend éligible pour représenter la Roja. Deux autres joueurs marocains évoluant en Belgique font partie de la sélection des Lions de l'Atlas: Selim Amallah (Standard) et Sofian Chakla (OHL) .

Tarik Tissoudali rejoint la sélection marocaine appelée à disputer la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun. L'attaquant de La Gantoise a été appelé par le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic, pour remplacer Abdessamad Ezzalzouli, a indiqué tard jeudi soir un communiqué de la Fédération marocaine de football (FRFM). L'ailier de Barcelone Abdessamad Ezzalzouli, retenu pour la première fois sur la liste du Maroc pour la CAN, a décliné sa convocation, faisant savoir qu'il souhaitait représenter l'Espagne, ont rapporté jeudi des médias marocains. Ezzalzouli (20 ans), surnommé Ez Abde, l'une des révélations de la saison au sein de l'équipe blaugrana, figurait pour la première fois sur la liste dévoilée le 23 décembre par le sélectionneur du Maroc, le Franco-Bosniaque Vahid Halilhodzic, pour disputer la CAN qui commence le 9 janvier au Cameroun. Mais selon la presse marocaine, Ezzalzouli a fait parvenir une lettre à la fédération marocaine l'informant qu'il n'allait pas rallier le rassemblement des Lions de l'Atlas et qu'il avait "décidé de jouer désormais pour l'Espagne". Selon le journal sportif en ligne Al-Mountakhab, Ezzalzouli vient d'obtenir la nationalité espagnole qui le rend éligible pour représenter la Roja. Deux autres joueurs marocains évoluant en Belgique font partie de la sélection des Lions de l'Atlas: Selim Amallah (Standard) et Sofian Chakla (OHL) .