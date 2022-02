Une partie du toit de la Ghelamco Arena, le stade de La Gantoise, s'est envolée à cause de la tempête Eunice vendredi. Dans la foulée, la Pro League a annoncé que le match prévu vendredi soir entre La Gantoise et Seraing est reporté.

"Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques et afin de garantir la sécurité des joueurs, collaborateurs et spectateurs, le match La Gantoise - RFC Seraing de ce soir est reporté", a écrit la Pro League. Sur des images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des morceaux de la toiture de la Ghelamco Arena qui ont atterri sur des voitures garées sur le parking du stade.

