La Gantoise a annoncé lundi, à la veille du troisième tour de qualification à la Ligue des Champions contre le Rapid Vienne, le départ de l'entraîneur roumain Laszlo Bölöni, qui avait été nommé le 20 août en remplacement de Jess Thorup. L'entraîneur adjoint Wim De Decker a été nommé entraîneur principal, le club ne cherchera pas de nouveau coach pour l'instant. De Decker sera assisté par Peter Balette, devenu directeur technique en juin.

Bölöni ne sera resté que trois matchs sur le banc de La Gantoise, avec une seule victoire et deux défaites au compteur. Le Roumain était arrivé à La Gantoise après trois saisons à l'Antwerp. En Belgique, il avait aussi entraîné le Standard entre 2008 et février 2010, remportant un titre.

Wim De Decker, 38 ans, ancien joueur du club (2002/2003), recevra sa chance comme entraîneur principal. Il avait dirigé l'Antwerp lors de la saison 2016/2017 en deuxième division. Nommé entraîneur principal en octobre, il avait réussi à ramener le club parmi l'élite à la fin de la saison. Il était ensuite resté au 'Great Old' en tant qu'adjoint de Bölöni, qu'il avait suivi aussi à Gand.

La Gantoise occupe seulement la 16e place de la Jupiler Pro League avec 3 points en cinq journées. Les Buffalos jouent mardi contre le Rapid Vienne son troisième tour de qualification à la Ligue des Champions.

Valse des entraîneurs en Jupiler Pro League de football lors de la saison 2020-2021 : 17 août 2020: Frank Vercauteren, engagé en octobre 2019, est remplacé à la tête du RSC Anderlecht par Vincent Kompany qui a décidé à 34 ans de mettre un terme à sa carrière de joueur et signé un contrat de quatre ans au Lotto Park. 20 août 2020: Deux défaites en autant de rencontres pour débuter la saison poussent La Gantoise, vice-champion en titre, à se séparer du Danois Jess Thorup arrivé le 10 octobre 2018. L'ancien coach du Standard et de l'Antwerp, le Roumain Laszlo Bölöni, 67 ans, le remplace. Il s'est lié pour deux saisons. 14 septembre 2020: L'aventure de Laszlo Bölöni à la tête de La Gantoise ne dure que trois matchs (une victoire, deux défaites): le Roumain est remercié à la veille du troisième tour de qualification à la Ligue des Champions contre le Rapid Vienne. L'adjoint Wim De Decker assure l'intérim.

