La Gantoise s'est inclinée à domicile face au Dinamo Kiev en match aller des barrages de la Ligue des Champions jeudi (1-2). Réduits à dix suite à l'exclusion de Roman Bezus (53e), les Buffalos avaient été heureux d'égaliser par Tim Kleindienst (41e, 1-1). Mais les Ukrainiens, qui avaient ouvert la marque par Vladyslav Supriaha (9e, 0-1), ont inscrit un deuxième but par Carlos De Pena (79e, 1-2). Le retour le mardi 29 septembre à Kiev s'annonce difficile.

Wim De Decker a dû se passer de son régisseur Sven Kums blessé au mollet mais a retrouvé Vadis Odjidja. Le trio ukrainien des Buffalos était bien au poste: Igor Plastun a été préféré à Dino Arslanagic, Roman Yaremchuk, un produit du Dinamo Kiev, et Bezus ont joué en soutien de Laurent Depoitre, l'homme en pointe.

Le premier tir cadré a été décoché par Supriaha mais il était trop central pour ennuyer Davy Roef (4e) même sous la forte pluie. Mais l'attaquant ukrainien n'aura pas patienté longtemps avoir d'ouvrir la marque. Sur une passe en retrait d'Oleksandr Karavaev, Vitalyi Buyalsky a manqué sa reprise mais le ballon est arrivé dans les pieds de Supriaha, qui n'avait plus qu'à le pousser au fond. D'abord annulé pour un présumé hors-jeu, le but a été accordé par le VAR (9e, 0-1)

Le démarrage de Gand a été désastreux et les données se sont encore compliquées quand Yaremchuk, blessé, a cédé sa place à Kleindienst (25e). A partir de ce moment, les Buffalos jouaient avec deux tours, qui attendaient des ballons des flancs mais Nurio et Alessio Castro-Montes arrivaient à peine à franchir la ligne médiane. Finalement, Bezus est parvenu à envoyer le premier tir gantois entre les poteaux (36e).

Gand tournait mieux et sur un coup de coin, le duo allemand Niklas Dorsch-Kleindienst a égalisé (41e, 1-1). Le seconde période a mal débuté pour les Gantois avec Bezus, qui a reçu deux cartes jaunes d'affilée et a été renvoyé aux vestiaires (53e). Peu après, Odjidja a également pris une jaune (56e) et par précaution, le coach l'a sorti pour Jordan Botaka (62e). Tout cela n'a rien changé: à dix, cela devenait de plus en plus difficile pour les Gantois. Profitant des espaces, les Ukrainiens ont porté le danger dans le camp adverse. Finalement, De Pena a concrétisé la supériorité des visiteurs en plaçant un ballon entre les jambes de Roef (79e, 1-2).

