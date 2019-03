La Gantoise s'adjuge le dernier ticket pour les playoffs I

Les Buffalos, désormais cinquièmes avec 50 points, rejoignent donc le Racing Genk, le Club de Bruges, le Standard de Liège, Anderlecht et l'Antwerp. Les points de chaque équipe seront divisés par deux. Le calendrier sera dévoilé ce lundi à 15h.

À l'entame du deuxième quart d'heure de jeu, La Gantoise profitait d'une mésentente incroyable entre Acolatse et Asamoah pour ouvrir le score. Yaremchuk bénéficiait, en effet, d'une passe en retrait ratée du premier nommé et trompait le portier trudonnaire à bout portant (17e). Dix minutes plus tard, les Gantois avaient l'opportunité de doubler la mise mais Sorloth manquait sa reprise de volée.

En début de seconde période, Yaremchuk inscrivait son deuxième but de la soirée avant de voir l'arbitre annuler sa réalisation pour une position de hors jeu (47e). Ce n'était que partie remise puisque, à l'heure de jeu, l'attaquant ukrainien, isolé au petit rectangle, crucifiait à nouveau le gardien Steppe.