Charleroi s'est incliné 1-3 sur sa pelouse samedi soir contre La Gantoise pour le compte de la deuxième journée des Europe Playoffs. Devant au score, les Carolos ont été renversés en treize minutes en seconde période et essuient un deuxième revers consécutif.

Avec ce résultat, les Zèbres pointent en dernière position avec 27 unités et s'éloignent de l'Europe. De son côté, avec 34 points, Gand s'empare de la première place et possède deux longueurs d'avance sur Genk. Dans une première mi-temps pauvre en possibilités, la première estocade survenait à la 38e minute de jeu avec un ballon de Bruno Godeau pour Tarik Tissoudali dans le dos de la défense carolo. Dans un angle fermé, le Marocain échouait sur un Hervé Koffi attentif. Il ne se passait plus grand-chose jusqu'à ce que l'arbitre indique le point de penalty à la 43e minute pour un tirage de maillot du Gantois Darko Lemajic sur un corner.

D'abord passée inaperçue, la faute du Buffalo a été signalée par le VAR et sanctionnée par Monsieur Lambrechts après visionnage des images. Adem Zorgane se plaçait derrière le ballon et prenait Davy Roef à contre-pied pour donner l'avance à Charleroi sur sa seule occasion jusque-là (45e, 1-0). Juste avant la pause, une tête de Youssouph Badji obligeait Davy Roef à se détendre à la suite d'un coup franc excentré de Zorgane. En début de seconde période, Lemajic se rachetait en trompant Koffi sur une bonne passe en profondeur de Godeau. L'attaquant serbe profitait d'un mauvais alignement de la défense des Zèbres pour se retrouver seul face au portier et placer le ballon du plat du pied (54e, 1-1).

À l'heure de jeu, Gholizadeh tentait sa chance de loin, mais Roef se couchait bien pour écarter le ballon du cadre. Une minute plus tard, Matisse Samoise se retrouvait dans le rectangle, mais envoyait le ballon sur la barre transversale. Le ballon revenait dans les pieds de Lemajic qui envoyait le ballon dans le petit filet.

Après quelques minutes de vérification, le but était finalement validé (64e, 1-2). Les Gantois plantaient un troisième but sur un coup franc de Sven Kums dévié de la tête par Michaël Ngadeu (67e, 1-3) assurant une victoire face à un Sporting carolo peu en verve.

