La Gantoise ne tremble pas au Beerschot, les Anversois proches de la descente

Encore active sur tous les fronts, La Gantoise a parfaitement bien négocié son déplacement sur la pelouse du Beerschot en s'imposant 0-2 dimanche lors de la 31e journée de D1A. Les Buffalos signent un sixième succès de rang et ne comptent plus qu'une longueur de retard sur l'Antwerp, 4e et dernier virtuel qualifié pour les playoffs 1. Quant aux Anversois, ils sont proches de descendre en D1B. Une victoire de Seraing au Standard ce dimanche viendrait définitivement sceller leur sort.

© belgaimage