Alors qu'il a d'abord été question d'un retour de Karim Belhocine comme adjoint, Hein Vanhaezebrouck va s'entourer de deux anciens joueurs emblématiques des Bufalos.

Nicolas Lombaerts et Danijel Milicevic seront les adjoints de Hein Vanhaezebrouck la saison prochaine à La Gantoise. Le club l'a annoncé mardi.

L'ancien Diable qui avait effectué ses débuts pros à Gand

Il s'agit d'un retour à Gand pour Nicolas Lombaerts et Danijel Milicevic. L'ancien Diable Rouge, âgé de 36 ans, avait porté le maillot des Buffalos de 2004 à 2007, avant de partir au Zenit Saint-Petersbourg où il est resté dix ans. Il avait mis un terme à sa carrière en avril 2020 alors qu'oil était à Ostende.

Milichampion en 2015 avec Gand raccroche les crampons

Danijel Milicevic vient quant à lui de raccrocher les crampons. Seraing vient en effet d'annoncer lundi la fin de sa collaboration avec le médian bosnien de 35 ans, qui avait rejoint les Métallos en octobre 2020. Danijel Milicevic a joué quatre ans à Gand, décrochant le titre de champion de Belgique en 2015 sous les ordres de Hein Vanhaezebrouck. Un titre qui avait été suivi d'une belle campagne en Ligue des Champions, les Buffalos se qualifiant pour les 8e de finale de la C1. La Gantoise reprendra le collier en championnat le dimanche 25 juillet par un déplacement à Saint-Trond (21h) en clôture de la 1e journée de la saison 2021-2022.

Les troupes de Hein Vanhaezebrouck joueront un premier match amical vendredi sur le terrain du KSC Dikkelvenne. Les Buffalos boucleront leur préparation par un tournoi au Portugal où ils affronteront le Sporting (14 juillet) et Benfica (16 juillet).

Lombaerts ne pouvait laisser filer une telle occasion

"Après être resté longtemps à la maison sans trop savoir que faire, j'ai été heureux de recevoir le coup de téléphone de Hein Vanhaezebrouck me demandant si je voulais travailler à ses côtés pour La Gantoise. Je ne pouvais pas laisser filer une telle occasion. J'aborde ce défi avec énormément d'ambition. Je peux apprendre beaucoup", a déclaré mardi Nicolas Lombaerts, qui s'occupera principalement du compartiment défensif.

Danijel Milicevic, qui avait connu avec La Gantoise une campagne mémorable en Champions League, a lui aussi le sourire. "C'est un véritable plaisir de pouvoir travailler ici en tant que coach. J'ai vécu ici en 2014 une période fantastique. J'espère que nous pourrons maintenant écrire de nouvelles pages. Ma carrière de joueur pro est terminée. Je commence ici une nouvelle étape de ma vie dans le football", a déclaré l'ancien Eupenois, Carolo et Serésien, qui s'occupera pour sa part surtout de la division offensive.

