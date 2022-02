Le match avait été reporté vendredi dernier après que la tempête Eunice ait provoqué d'importants dégâts au toit de la Ghelamco Arena.

Reporté vendredi à la suite des importants dégâts au toit de la Ghelamco Arena provoqués par la tempête Eunice, le match de la 28e journée de championnat de football entre La Gantoise et Seraing a eu lieu ce mercredi et s'est terminé par la victoire 4-0 des Buffalos. Grâce à Laurent Depoitre (16e), Tarik Tissoudali (20e, 23e) et Matisse Samoise (47e), La Gantoise s'est hissée en cinquième position au classement de la Jupiler Pro League avec 46 points, à 5 longueurs d'Anderlecht (4e) et 17 de l'Union Saint-Gilloise. Seraing (23 points) reste 17e.

A Gand, Hein Vanhaezebrouck a de nouveau préféré Davy Roef à Sinan Bolat dans le but et a aligné Elisha Owusu à la place d'Andrew Hjulsager afin de positionner Vadis Odjidja plus haut sur le terrain. Côté Métallos, Jean-Louis Garcia a lancé le onze attendu avec Mathieu Cachbach pour Elias Spago. Avant le coup d'envoi, le club gantois a également apporté son soutien au mouvement de lutte contre le harcèlement. Cette initiative a eu des répercussions sur le début de rencontre où il a fallu patienter pour voir les Buffalos se créer une première occasion gaspillée par Tissoudali (12e). Par contre, sur une passe de Sven Kums, Depoitre a marqué un premier goal accordé après consultation du VAR, alerté par un possible hors-jeu de l'attaquant (16e, 1-0). La tempête allait souffler pendant sept minutes dans la surface serésienne. Ainsi, Tissoudali a profité d'une mauvaise relance de Guillaume Dietsch pour doubler l'écart (20e, 2-0). Seraing était dans les problèmes et l'international marocain l'a enfoncé encore un peu plus en marquant son treizième goal de la saison (23e, 3-0).

Ce Seraing-là ne pouvait espérer frapper un grand coup en seconde période et isolé devant Dietsch par Odjidja, Samoise l'a rapidement démontré (47e, 4-0). Gand tenait sa première victoire à domicile en 2022. Décomposés, les Métallos attendaient le coup de sifflet final et ont encore eu la chance de voir un coup franc de Roman Bezus heurter la transversale (90e).

Reporté vendredi à la suite des importants dégâts au toit de la Ghelamco Arena provoqués par la tempête Eunice, le match de la 28e journée de championnat de football entre La Gantoise et Seraing a eu lieu ce mercredi et s'est terminé par la victoire 4-0 des Buffalos. Grâce à Laurent Depoitre (16e), Tarik Tissoudali (20e, 23e) et Matisse Samoise (47e), La Gantoise s'est hissée en cinquième position au classement de la Jupiler Pro League avec 46 points, à 5 longueurs d'Anderlecht (4e) et 17 de l'Union Saint-Gilloise. Seraing (23 points) reste 17e. A Gand, Hein Vanhaezebrouck a de nouveau préféré Davy Roef à Sinan Bolat dans le but et a aligné Elisha Owusu à la place d'Andrew Hjulsager afin de positionner Vadis Odjidja plus haut sur le terrain. Côté Métallos, Jean-Louis Garcia a lancé le onze attendu avec Mathieu Cachbach pour Elias Spago. Avant le coup d'envoi, le club gantois a également apporté son soutien au mouvement de lutte contre le harcèlement. Cette initiative a eu des répercussions sur le début de rencontre où il a fallu patienter pour voir les Buffalos se créer une première occasion gaspillée par Tissoudali (12e). Par contre, sur une passe de Sven Kums, Depoitre a marqué un premier goal accordé après consultation du VAR, alerté par un possible hors-jeu de l'attaquant (16e, 1-0). La tempête allait souffler pendant sept minutes dans la surface serésienne. Ainsi, Tissoudali a profité d'une mauvaise relance de Guillaume Dietsch pour doubler l'écart (20e, 2-0). Seraing était dans les problèmes et l'international marocain l'a enfoncé encore un peu plus en marquant son treizième goal de la saison (23e, 3-0). Ce Seraing-là ne pouvait espérer frapper un grand coup en seconde période et isolé devant Dietsch par Odjidja, Samoise l'a rapidement démontré (47e, 4-0). Gand tenait sa première victoire à domicile en 2022. Décomposés, les Métallos attendaient le coup de sifflet final et ont encore eu la chance de voir un coup franc de Roman Bezus heurter la transversale (90e).