Le Danois Jess Thorup n'est plus l'entraîneur de La Gantoise. Le club de football vice-champion de Belgique a annoncé sa décision jeudi. Son successeur sera présenté jeudi après-midi à la Ghelamco Arena. Le Roumain Laszlo Bölöni, 67 ans, qui entraînait l'Antwerp ces trois dernières saisons, a dirigé l'entraînement jeudi matin et sera présenté dans l'après-midi. Il dirigera les Gantois dès ce samedi soir (20h45) à ... l'Antwerp dans le cadre de la 3e journée de la Jupiler Pro League.

La Gantoise a débuté le championnat 2020-2021 par deux défaites 2-1 à Saint-Trond et 1-2 face à Courtrai.

Thorup, 50 ans, est arrivé à Gand le 10 octobre 2018 en provenance du club danois du FC Midtjylland. Il avait succédé à Yves Vanderhaeghe remercié deux jours plus tôt. Le Danois était sous contrat jusqu'au terme de cette saison.

Sous sa conduite les Buffalos ont terminé 5e du championnat en 2019 et 2e cette année. Ils sont dès lors assurés de jouer le 3e tour de qualification de la Ligue des Champions.

Le départ de Thorup est déjà le 2e changement d'entraîneur cette saison en Jupiler Pro League après l'arrivée lundi de Vincent Kompany au RSC Anderlecht en lieu et place de Frank Vercauteren.

La Gantoise a débuté le championnat 2020-2021 par deux défaites 2-1 à Saint-Trond et 1-2 face à Courtrai. Thorup, 50 ans, est arrivé à Gand le 10 octobre 2018 en provenance du club danois du FC Midtjylland. Il avait succédé à Yves Vanderhaeghe remercié deux jours plus tôt. Le Danois était sous contrat jusqu'au terme de cette saison. Sous sa conduite les Buffalos ont terminé 5e du championnat en 2019 et 2e cette année. Ils sont dès lors assurés de jouer le 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Le départ de Thorup est déjà le 2e changement d'entraîneur cette saison en Jupiler Pro League après l'arrivée lundi de Vincent Kompany au RSC Anderlecht en lieu et place de Frank Vercauteren.