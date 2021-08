Double champion en titre, le Club de Bruges a vécu une après-midi cauchemardesque à La Gantoise. Les Buffalos se sont imposés 6-1 dans le choc de cette 6e journée D1A.

La première mi-temps a été à sens unique. Profitant d'une défense expérimentale, avec les titularisations des jeunes Ignace Van der Brempt et Noah Mbamba, La Gantoise a fait vivre un premier quart d'heure très douloureux aux Gazelles de Philippe Clement. Le Néerlandais Tarik Tissoudali, bien trouvé par Nurio, a effacé Mbamba pour ouvrir le score (1-0, 9e). Six minutes plus tard, Julien De Sart a doublé l'avance des siens sur un penalty concédé par Brandon Mechele (2-0 s.p., 15e).

Les Gantois, déchainés et portés par une Ghelamco Arena chauffée à blanc, ont eu une occasion signée Vadis Odjidja (31e) avant de sceller l'issue du match avant même la mi-temps quand Clinton Mata et Van der Brempt se sont emmêlés les pinceaux, offrant à Nurio une fenêtre de tir inespérée (3-0, 38e). Monté à la place de Vadis Odjidja blessé (49e), l'Ukrainien Roman Bezus a fait vrombir tout un stade en marquant le 4e but du match au terme d'un incroyable solo (4-0, 61e).

Complètement la tête sous l'eau, le Club a sauvé l'honneur sur une volée de Hans Vanaken découlant d'un corner (4-1, 65e). Mais dans la foulée, les Buffalos ont marqué un cinquième but via Laurent Depoitre

. Pour sa première titularisation en championnat depuis avril, l'attaquant a été récompensé de ses efforts en reprenant, seul au petit rectangle, un centre du virevoltant Tissoudali (5-1, 66e). Les Brugeois ont bu le calice jusqu'à la lie quand, à la 79e minute, une passe en retrait de Mechele a échappé à Simon Mignolet, qui a vu le ballon glisser lentement mais sûrement au fond de ses filets (6-1, 79e). C'est la plus large victoire gantoise dans ce derby des Flandres depuis son succès 6-2 en mai 2010.

Au classement, cette défaite permet à l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée 4-0 contre le Standard samedi soir, d'occuper seule la tête de la compétition avec 12 points. Eupen et le Club de Bruges partagent la 2e place avec 11 points alors que La Gantoise, avec un match de moins, est 9e (7 pts).

