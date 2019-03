La Gantoise gagne à Zulte Waregem (1-3) et prend provisoirement la 6e place à Anderlecht

Malgré la victoire, Francky Dury n'avait pas apprécié la prestation de son équipe à Eupen (2-3). Le coach de Zulte a dès lors préféré Ibrahima Seck, Stef Peeters et Marvin Baudry à Johan Bjordal, Marco Bürki et Hicham Faik. Jess Thorup n'a pas pu compter sur Dylan Bronn, suspendu, et Thibault Desmet, malade, qu'il a remplacés par Arnaud Souquet et Nana Asare.

Ces absences n'ont pas empêché La Gantoise de pendre un départ éclair grâce à une volée d'Odjidja (2e, 0-1). Les Buffalos ont même failli faire coup double sans un arrêt de Sammy Bossut sur un envoi dans le petit angle de Jean-Luc Dompé (4e). Après avoir eu des chaleurs, les visités ont pris le relais et Bongonda, qui a bénéficié de beaucoup d'espace, a déposé le ballon dans l'angle inférieur opposé (5e, 1-1).

Zulte Waregem ne tenait pas à ce que le calme revienne sur le stade Arc-en-Ciel mais Seck a prouvé qu'il n'était pas un buteur (9e) contrairement à Hamdi Harbaoui dont une astucieuse déviation a été annulée par le VAR pour hors-jeu (12e). La rencontre est restée ouverte mais le rythme des échanges a logiquement baissé. Les deux équipes ont hérité de plusieurs occasions mais l'ailier gantois Jean-Luc Dompé se demande toujours comment il a pu manquer l'opportunité d'inscrire son premier but de la saison alors qu'il s'est retrouvé seul devant Bossut (42e).

La seconde période a débuté par une nouvelle intervention du VAR, qui a annulé un but d'Alexander Sorloth pour un hors jeu (48e). Toutefois, les Gantois ont pris les devants grâce à David, qui a reçu le ballon sur une reprise en un temps manquée de Dompé (5e, 1-2). Zulte Waregem a bien tenté de revenir une deuxième fois à la marque mais alors qu'il était bien isolé Seck n'a pas cadré sa reprise de la tête (82e). Alexander Sorloth dans les arrêts de jeu (90+3) a donné au score son allure définitive.