La Gantoise et le Standard sont les deux premiers clubs belges à entrer en lice dans les compétitions européennes cette saison. La Gantoise, qui connaît un début de saison catastrophique, joue mardi à domicile contre le Rapid Vienne pour le troisième tour de qualification à la Ligue des Champions. Le Standard reçoit jeudi les Gallois de Bala Town au deuxième tour qualificatif de l'Europa League.

Les deux équipes se présentent à cette échéance européenne après avoir été battues en championnat. La Gantoise a perdu 2-1 contre Eupen vendredi, concédant une quatrième défaite en cinq rencontres. Le Standard s'est incliné 1-0 face à Oud-Heverlee Louvain samedi. Mais les Liégeois avaient entamé la saison avec trois victoires et un partage et affichent un bilan correct de 10 sur 15.

En cas de défaite contre le Rapid Vienne, La Gantoise sera repêchée en Europa League, où les Buffalos intègreront directement la phase de poules. Une victoire par contre ouvrirait aux troupes de Laszlo Bölöni les portes des barrages de la Ligue des Champions. Le Dynamo Kiev ou l'AZ représenterait alors le dernier obstacle sur la route de la juteuse phase de groupes de la C1.

Le Standard se trouve lui face à un match couperet: en cas de succès, les Liégeois rejoindront Charleroi au troisième et avant-dernier tour qualificatif de l'Europa League. Une défaite et leur saison européenne serait déjà terminée. Deux clubs sont déjà assurés de figurer dans les groupes d'une compétition européenne: le Club Bruges, champion de Belgique, en Ligue des Champions et l'Antwerp, vainqueur de la Coupe, en Europa League.

