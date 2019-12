La Gantoise s'est imposée 0-2 à Courtrai, dimanche, en clôture de la 17e journée de la Jupiler Pro League. Roman Bezus (14) et Vadis Odjidja (62e, sur penalty) ont inscrit les buts gantois. La Gantoise conserve sa troisième place, à 7 points du Club Bruges.

La Gantoise prenait rapidement les commandes grâce à Roman Bezus. L'Ukrainien récupérait un ballon aux trente mètres, se jouait de Kovacevic et trompait Jakubech d'une balle piquée (14e).

Courtrai réagissait en fin de première période: Kaminski repoussait un coup franc de Julien De Sart puis la reprise d'Ocansey, qui se trouvait au rebond (42e).

Au retour des vestiaires, Plastun sauvait sur sa ligne une tentative de Kagelmacher (55e). A l'heure de jeu, l'arbitre, Nathan Verboomen, accordait, après intervention du VAR, un penalty à La Gantoise pour une faute de Kovacevic sur Kvilitaia. Odjidja ne tremblait pas des onze mètres et doublait la mise.

Kaminski, d'un excellent réflexe, empêchait Mboyo de relancer le suspense (70e). Kvilitaia se montrait dangereux en contre, sans parvenir à concrétiser (74e). Malgré le forcing final courtraisien, le score n'évoluait plus.

Après avoir perdu des plumes lors de ses deux affrontements face à l'Antwerp la semaine passée (une défaite et un partage), La Gantoise reprend sa marche en avant. Les 'Buffalos', 32 points, occupent la troisième position derrière le Club Bruges (39) et le Standard (33) et devant Charleroi et l'Antwerp (31). Courtrai, 15 points, est 13e.