La Gantoise s'est inclinée 1-0 face à l'Aris Salonique en match de préparation lundi à Stegersbach, en Autriche. L'unique but de la rencontre a été marqué sur penalty par le milieu argentin Mateo Garcia (35e). Chez les Grecs, Marvin Peersman est monté au jeu après la pause (46e). Outre la défaite, les Buffalos ont perdu Joseph Okumu, qui a du quitté le terrain à cause d'une blessure à la tête (56e).

Hein Vanhaezebrouck n'a pas pu tabler sur Depoitre, de Sart, Godeau, Marreh, Owusu et Hanche-Olsen. Cela a valu à Bram Lagae d'être à nouveau titularisé sur le flanc gauche du trio défensif. Avant que Garcia ne transforme le penalty accordé pour une faute de Davy Roef sur Michalis Panagiadis (35e), les Gantois ont eu plusieurs grosses opportunités manquées par Gianni Bruno, Sven Kums, Andrew Hjulsager et Hugo Cuypers.

Après la pause, Cuypers et Malick Fofana ont hérité de belles opportunités d'égaliser, mais à partir de la seconde moitié de la période, les Grecs ont durci leur jeu et la rencontre n'a plus réservé de grosses émotions.

Hein Vanhaezebrouck n'a pas pu tabler sur Depoitre, de Sart, Godeau, Marreh, Owusu et Hanche-Olsen. Cela a valu à Bram Lagae d'être à nouveau titularisé sur le flanc gauche du trio défensif. Avant que Garcia ne transforme le penalty accordé pour une faute de Davy Roef sur Michalis Panagiadis (35e), les Gantois ont eu plusieurs grosses opportunités manquées par Gianni Bruno, Sven Kums, Andrew Hjulsager et Hugo Cuypers. Après la pause, Cuypers et Malick Fofana ont hérité de belles opportunités d'égaliser, mais à partir de la seconde moitié de la période, les Grecs ont durci leur jeu et la rencontre n'a plus réservé de grosses émotions.