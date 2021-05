Le second match de la cinquième journée des Europe playoffs s'est terminé mercredi par la victoire de La Gantoise sur le Standard (2-0). Les buts de Yonas Malede (7e, 1-0) et Roman Yaremchuk (90e+4) ont propulsé les Buffalos en tête du classement. Ils comptent 35 points tout comme le FC Malines, auteur d'un partage à Ostende plus tôt dans la soirée (2-2).

Samedi à 20 heures, Malines recevra Gand pour une véritable finale alors qu'Ostende (31 points, 3e) et le Standard (28 points, 4e) s'affronteront pour le prestige. Le vainqueur des Europe playoffs décroche le dernier billet européen, valable pour le 2e tour préliminaire de la nouvelle Conference league.

Si Hein Vanhaezebrouck a reconduit la même équipe, les nombreux forfaits ont obligé Mbaye Leye à modifier son onze de départ au Standard. Absent pendant de long mois, Zinho Vanheusden était titulaire et Maxime Lestienne est réapparu après sa mise à l'écart. Le coach du Standard a fait confiance à Allan Delferrière dont une perte de balle a permis à Roman Bezus de servir Sven Kums, qui a cédé à son tour le ballon à Malede (7e, 1-0). Après le premier but de l'Israélien, les Buffalos ont continué à diriger les opérations. Sur un tir de Vadis Odjidja, Jean-François Gillet a d'ailleurs eu un joli réflexe (19e). Le Standard a fini par sortir de sa zone mais Eden Shamir a placé le ballon dans les mains de Sinan Bolat (29e). Par contre, le milieu israélien du Standard a signé un bel effort lorsqu'il est revenu immédiatement sur Bezus pour l'empêcher de doubler l'écart (29e).

Brouillon en fin de première période, Gand a joué avec le feu à la reprise en ne marquant pas Vanheusden sur corner (47e). Vainqueur d'un duel aérien, Jackson Muleka (47e) a également donné une frayeur aux Buffalos, qui ont failli se brûler quand Lestienne a décalé Michel-Ange dont la reprise a été déviée par Michael Ngadeu (53e). Alors que le Standard pressait, Vanheusden a cédé sa place à Noë Dussenne (58e). Cela n'a rien changé à la physionomie de la rencontre ni au marquoir car sur un excellent centre de Hugo Siquet, Joao Klauss a dévie la balle juste à côté (68e).

Dans la foulée, Vanhaezebrouck a effectué un double changement: Odjidja et Alessio Castro-Montes ont laissé leur place à Sulayman Marreh et Igor Plastun (72e) et Leye a répliqué en sortant Lestienne et Klauss pour Mehdi Carcela et Abdoul Tapsoba (75e). La fin de match a été moins soutenue. Plusieurs chocs entre joueurs ont nécessité des soins comme le tête contre tête entre Balikwisha et Hanche Olsen, qui s'est fait appliquer un bandage autour de la tête (79e). Il y a quand même eu un peu de jeu et Gillet s'est montré attentif sur une frappe dans la surface de Yaremchuk (86e). Mais l'Ukrainien s'est montré plus efficace lorsque Tarik Tissoudali lui a offert le ballon, qu'il avait pris à un Standardman (90e+4, 2-0).

