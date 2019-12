Qui est vraiment Vincent Kompany ? Un champion d'exception, imprégné de l'ADN anderlechtois, et que l'on dit têtu et mégalo ? Une formule (gagnante) pour aller au bout de ses idées ? Enquête.

C'était il y a six mois, le 19 mai dernier. Marc Coucke sort de son chapeau le coup de com' magique sous forme de : " We brought the legend back. We made the impossible possible ". Vince The Prince est de retour à la maison ! Ce jour-là, à la Ghelamco Arena, l'information principale n'est pas la non-qualification européenne du Sporting pour la première fois en 56 ans, mais bien l'arrivée du capitaine de Manchester City, tout juste auréolé d'un fantastique triplé. Le président du Sporting éteint par la même occasion l'incendie allumé par ses supporters quelques semaines plus tôt à Sclessin à coups de fumigènes et de " Coucke buiten " lancés des tribunes.

...