La D1 amateurs, le troisième échelon du football belge, change de nom et va s'appeler Nationale 1, rapporte lundi La Dernière Heure, précisant que cette décision a été prise l'issue d'une réunion du Conseil Supérieur, lors de laquelle un vote a été effectué.

La D1 amateurs, soit l'ancienne Division 3, avait été créée en juin 2015 lors de la réforme des compétitions.

"Le mot amateur était devenu péjoratif. Ce 'renaming' a été demandé par les clubs et nous avons réussi à obtenir ce changement", explique David Delferière, le président de l'ACFF, l'Association des clubs francophones de football. "C'est finalement mieux pour les clubs qui ont parfois des joueurs sous contrat et pour les sponsors".

Les D2 et D3 amateurs vont également changer de nom, pour s'appeler D2 ACFF (ou VV, en Flandre) et D3 ACFF (ou VV, en Flandre).

