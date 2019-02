La crise au Club Bruges? Quelle crise?

Le match entre le Club Bruges et Genk de dimanche dernier fut le reflet exact des bonnes et des mauvaises choses des derniers mois. Quand la grinta, la passion et l'énergie sont là, le Club Bruges peut battre n'importe qui : Anderlecht (2-1), Gand (0-4), l'Antwerp (5-1), le Racing Genk (3-1), Monaco (0-4) et Salzbourg (2-1).

