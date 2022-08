Jacques Sys, rédacteur en chef de Sport/Foot Magazine, évoque le week-end footballistique. Il reviendra sur les différents candidats au titre et sur l'influence de la Coupe du monde. Il abordera aussi le regain de forme du FC Bruges et ses craintes au sujet de l'Union Saint-Gilloise.

On dit que Genk produit actuellement le meilleur football de Belgique en ce moment. Êtes-vous d'accord avec ce constat ?

JACQUES SYS: "Ils jouent au football avec un enthousiasme contagieux. Ils peuvent compter sur des jeunes talents du cru comme Andras Nemeth et Bilal El Khannouss, qui sont encore en plein développement et sur un Mike Trésor qui semble s'épanouir enfin depuis son arrivée voici un an. Je pense que la lutte pour les lauriers nationaux sera très ouverte cette saison. Je vois bien le FC Bruges et Genk, mais aussi Anderlecht, où Felice Mazzu a rapidement rectifié le tir après la défaite contre le Cercle Bruges, se disputer le titre. Anderlecht joue de manière plus directe que sous Vincent Kompany et il a encore su dénicher, avec Fábio Silva, un attaquant de pointe de grand talent. Je n'oublie évidemment pas l'Antwerp comme candidat à la succession du Club Brugeois. Le Great Old a réussi un douze sur douze et semble dans une bonne dynamique. Il ne faut pas non plus exclure La Gantoise avec un Hein Vanhaezebrouck qui est capable de tirer le meilleur d'un groupe. Evidemment, beaucoup de choses peuvent se produire au cours des prochains mois. A commencer par le mercato qui peut amener son lot de départs importants et/ou de jolies trouvailles. Et puis, il y aura cette Coupe du monde qui va couper la saison en deux. Ce sera probablement un moment crucial cette saison. Comment les clubs vont-ils digérer cette longue trève ? Les clubs qui comptent beaucoup de joueurs internationaux risquent d'être particulièrement désavantagés. Ils vont récupérer des joueurs importants moins frais. C'est pourquoi la Coupe du monde pourrait bien dessiner la lutte pour le titre dès la fin du mois de décembre."

Carl Hoefkens était content de voir ses Blauw en Zwart l'emporter largement à Louvain. © iStock

Le FC Bruges s'est bien repris après son début de saison poussif en l'emportant de manière nette sur la pelouse d'OHL. Cela doit être un soulagement pour Carl Hoefkens ?

JACQUES SYS: "Oui, même si Hoefkens a affirmé après la rencontre qu'il n'avait jamais eu l'impression d'être remis en question en interne. Mais quel entraîneur dirait le contraire ? Je trouve qu'il s'en sort assez bien étant donné qu'il s'agit de sa première expérience comme entraîneur principal. Il communique bien et ne cherche pas des excuses quand les résultats ne sont pas là. A Louvain, le Club a joué son meilleur match jusqu'à présent, même s'il était loin d'être brillant. Hoefkens a aussi tranché dans le vif en ne reprenant pas Ruud Vormer dans sa sélection pour la rencontre. C'est la dure loi du football. Quand vous n'êtes plus performant, vous tombez dans l'oubli. Même s'il faudrait peut-être traiter de manière plus respectueuse quelqu'un qui a toujours tout donné pendant huit ans. La question serait alors : mais comment ? Vormer doit aussi se rendre compte qu'il n'a peut-être plus le physique suffisant pour enchaîner les matches toutes les semaines. Mais ils ne sont pas nombreux les coureurs qui sont capables d'établir ce constat par eux-mêmes. Je lisais récemment une interview de Thomas Meunier où on lui demandait comment il vivait le fait de ne pas jouer pendant un certain temps au Borussia Dortmund. Le latéral droit des Diables rouges expliquait qu'il devait s'en prendre à lui-même et qu'il n'était pas assez bon. Des déclarations de ce style restent rares dans ce milieu."

Enfin, le bilan de l'Union Saint-Gilloise, vice-championne de Belgique, est de sept points sur douze en championnat. Les Bruxellois ont été en revanche éliminés en Ligue des champions. Que pensez-vous de leur situation ?

JACQUES SYS: "Ce que l'on remarque jusqu'à présent, c'est principalement la médiocrité du jeu de Dante Vanzeir depuis sa carte rouge à Charleroi qui lui avait valu six semaines de suspension. Ce n'est pas surprenant que l'Union soit moins forte après le départ de joueurs clés comme Deniz Undav et Casper Nielsen. Et maintenant, ce serait Teddy Teuma qui ne serait pas contre un départ. L'Union évoluera en Europa League et je crains que ces matchs européens ne lui coûtent des points en championnat. La saison de l'Union serait réussie si elle terminait parmi les huit premiers."

Teddy Teuma sera-t-il le prochain départ important à l'Union ? © iStock

