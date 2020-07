Alors que la relégation en D1B semblait actée pour Waasland-Beveren mardi, la situation a changé un jour plus tard. La Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a donné raison à Waasland-Beveren, annulant les décisions prises par l'Assemblée générale de la Pro League le 15 mai, dont la relégation des Waaslandiens. "Nous n'avons jamais perdu l'espoir", a réagi mercredi le porte-parole du club Martijn De Jonghe.

Le 15 mai, l'Assemblée générale de la Pro League avait décidé de considérer le classement après 29 journées comme classement final de la saison 2019-2020. Le Club Bruges avait été décrété champion. Bien que Waasland-Beveren pouvait encore théoriquement se sauver à l'issue la dernière journée, le club a été relégué en D1B.

Un format à 18 équipes, avec Waasland-Beveren et les deux finalistes de Proximus League, OH Louvain et le Beerschot, avait été envisagé, mais cette proposition n'avait été mise au vote. Les Waeslandiens ne s'y sont pas résignés et ont obtenu gain de cause devant la CBAS.

"Nous n'avons jamais perdu l'espoir. La ténacité l'emporte: la CBAS a décidé que Waasland-Beveren avait été injustement relégué", a déclaré De Jonghe. "Nous avons trouvé très spécial que le calendrier a déjà été présenté (mercredi, ndlr) alors que la procédure judiciaire était encore en cours. C'est une petite victoire, même si nous ne savons évidemment pas ce qui va se passer ensuite." Waasland-Beveren étudie la décision de la CBAS avant de réagir de manière plus approfondie.

Le conseil d'administration de la Pro League se réunit jeudi suite au verdict de la CBAS

Le conseil d'administration de la Pro League tiendra jeudi après-midi (14h30) une réunion de crise pour discuter du verdict de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) et de ses conséquences, a annoncé à Belga le porte-parole de l'association qui réunit les clubs professionnels belges.

"La Pro League prend connaissance de la décision de la CBAS. La Pro League réagira après le Conseil d'Administration de demain après-midi", a brièvement commenté la Pro League dans un communiqué. Mercredi, la CBAS a donné raison à Waasland-Beveren, qui contestait les décisions votées le 15 mai par l'Assemblée générale de la Pro League. Ce jour-là, la Pro League a décrété l'arrêt du championnat après 29 journées, envoyant Waasland-Beveren en D1B.

