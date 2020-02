La Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a décidé de classer la procédure initiée mardi par Virton et Westerlo concernant le match Virton-Beerschot, qui a été invalidé et doit être rejoué. C'est ce que le Beerschot a annoncé mercredi sur son site.

"Dès le début, le Beerschot a estimé que la CBAS n'était pas compétente et a donc souhaité que la procédure habituelle soit suivie", a écrit le Beerschot. "Entre-temps, la CBAS a clôturé la procédure. Le Beerschot a eu raison en ce qui concerne l'erreur d'arbitrage commise lors du match Virton-Beerschot du 25 janvier", écrit encore le club anversois. "Quoiqu'on puisse prétendre, il est évident que le jugement de l'arbitre constituait une grave violation des règles du jeu et que le match devait être invalidé."

Le match Virton-Beerschot a été invalidé vendredi par la Commission des litiges. Le litige portait sur le but victorieux de Virton. A la 75e minute, Lecomte a tiré un coup franc, alors que l'arbitre Denil était encore en train de poser le mur du Beerschot. Ribeiro Costa a profité du tumulte pour donner la victoire à Virton (1-0). Le Beerschot, furieux, s'en est pris à l'arbitre qui, selon les 'Rats', n'aurait jamais dû approuver le but. La chambre d'appel de la Commission des litiges a donné raison au Beerschot. La Pro League a fait savoir que la rencontre serait rejouée le 2 mars, juste après la dernière journée de compétition régulière en D1B donc, ce qui n'a pas plu également à Westerlo. Ce club est en effet en lutte avec le Beerschot pour le gain de la tranche et donc une place en finale pour la promotion en D1A contre Oud-Heverlee Louvain. Le Beerschot pourra rejouer ce match en connaissance des résultats de la 28e journée.

