La Pologne, les Pays-Bas et le pays de Galles ont aussi envoyé leur candidature.

La Belgique, la Pologne, les Pays-Bas et le pays de Galles ont envoyé leur candidature pour organiser le Final Four de la Ligue des Nations de football, en juin 2023, a annoncé l'UEFA, l'Union européenne de football, mercredi.

Le finale à quatre se déroulera du 14 au 18 juin 2023 et les candidats devaient envoyer leur dossier d'intention pour mercredi. Les pays intéressés, qui figurent d'ailleurs tous dans le même groupe de la prochaine édition, ont désormais jusqu'au 5 octobre au plus tard pour rentrer la version définitive de leur dossier. Le pays hôte sera désigné en janvier prochain. La dernière édition de cette Ligue des Nations avait vu la Belgique battue (3-2 à Turin) en demi-finale par la France qui l'avait emporté ensuite en finale contre l'Espagne à Milan (2-1) en octobre dernier. Le tirage au sort de l'édition 2022/2023 a placé la Belgique dans le groupe A avec la Pologne, les Pays-Bas et le pays de Galles.

La Belgique, la Pologne, les Pays-Bas et le pays de Galles ont envoyé leur candidature pour organiser le Final Four de la Ligue des Nations de football, en juin 2023, a annoncé l'UEFA, l'Union européenne de football, mercredi. Le finale à quatre se déroulera du 14 au 18 juin 2023 et les candidats devaient envoyer leur dossier d'intention pour mercredi. Les pays intéressés, qui figurent d'ailleurs tous dans le même groupe de la prochaine édition, ont désormais jusqu'au 5 octobre au plus tard pour rentrer la version définitive de leur dossier. Le pays hôte sera désigné en janvier prochain. La dernière édition de cette Ligue des Nations avait vu la Belgique battue (3-2 à Turin) en demi-finale par la France qui l'avait emporté ensuite en finale contre l'Espagne à Milan (2-1) en octobre dernier. Le tirage au sort de l'édition 2022/2023 a placé la Belgique dans le groupe A avec la Pologne, les Pays-Bas et le pays de Galles.