Les Red Flames jouent mardi (19h00) contre la Suisse, à Thoune, leur sixième match de qualifications en vue de l'Euro de football féminin. Toujours invaincue et désormais seule en tête de sa poule, la Belgique, déjà assurée au moins d'un barrage, veut creuser l'écart sur les Suissesses.

La Belgique avait largement dominé la Roumanie (6-1) vendredi à Louvain pour signer un cinquième succès de suite dans le groupe H, profitant dans le même pas du faux pas de la Suisse en Croatie (1-1) pour s'installer seule en tête avec 15 unités.

La Suisse suit avec 13 points, la Croatie 4, la Roumanie 3 (avec un match de moins), alors que la Lituanie est toujours bredouille.

Après ce choc, tournant des qualifications, la Belgique s'en ira en Lituanie le 27 octobre et recevra la Suisse le 1er décembre. Les Suissesses auront entre-temps joué en Roumanie.

Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour le Championnat d'Europe en Angleterre. Les six autres deuxièmes de groupes joueront un barrage. L'Euro a été reporté à 2022 (6-31 juillet) pour éviter la concurrence de l'Euro 2020 masculin de football, lui aussi reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 (11 juin-11 juillet 2021).

Le duel contre la Roumanie était le premier depuis le 10 mars et la pause liée au coronavirus.

