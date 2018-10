La Belgique désormais seule en tête du classement mondial de la FIFA

En septembre, la différence était de 0,13 point en faveur de la Belgique (1.729,25 pour 1.729,12). Une fois ces scores arrondis, les deux équipes s'étaient retrouvées à égalité.

Belges et Français ont obtenu les mêmes résultats en octobre (une victoire en Ligue des Nations et un partage en amical), mais les Diables Rouges ont réalisé cela contre des équipes mieux classées. Les troupes de Martinez ont effet battu la Suisse (8e) et partagé contre les Pays-Bas (17e) alors que les champions du monde se sont imposés contre l'Allemagne (12e) et ont été accrochés par l'Islande (36e). En conséquence, la Belgique totalise désormais 1.733,17 points contre 1.731,93 pour la France.

Derrière, le Brésil et la Croatie conservent les troisième et quatrième positions. L'Angleterre s'installe à la cinquième place au détriment de l'Uruguay.

La Belgique pointait au 3e rang avant la Coupe du monde, derrière l'Allemagne et le Brésil. La 3e place obtenue en Russie a permis aux Diables de Roberto Martinez de grimper à la 2e place, à 3 points de la France, sacrée en Russie, au classement du mois d'août.

La Belgique, qui avait plongé jusqu'à la 71e place en juin 2007, avait déjà occupé la 1e place de novembre 2015 à avril 2016, alors que Marc Wilmots était à la tête de la sélection.

Les Diables Rouges joueront deux rencontres de Ligue des Nations en novembre, le jeudi 15 contre l'Islande (36e) et le dimanche 18 en Suisse (8e).