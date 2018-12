La Belgique affrontera les Etats-Unis en avril à Los Angeles

La fédération belge a dévoilé jeudi le programme des Flames. Du 14 au 21 janvier, elles effectueront un stage hivernal à San Pedro del Pinatar, près de Murcie en Espagne. Des rencontres amicales contre l'Espagne (17/01) et l'Irlande (20/01) figurent au programme. La délégation sera composée par le noyau A complété par quelques High Potentials, soit de jeunes joueuses qui, selon le staff technique, possèdent les qualités indispensables pour atteindre le haut niveau. Ensuite comme la saison passée, l'équipe nationale participera à la Cyprus Women's Cup (du 25/2 au 7/3). Du 2 au 8 avril, les Red Flames traverseront l'océan Atlantique en vue d'affronter les États-Unis au Banc of California Stadium de Los Angeles qui peut contenir 22.000 spectateurs.

"Elles ont travaillé des années pour y arriver"

"Ce match est une récompense pour toutes les joueuses. Elles ont travaillé des années pour y arriver", a commenté l'entraîneur Ives Serneels. "J'ai dû me pincer un instant lorsque j'ai reçu le mail. Plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer l'entraîneur en personne. Il m'a confirmé que ce n'était pas une blague et qu'ils sont impatients de nous accueillir aux États-Unis. Nous devons être honnêtes: il y a cinq ans, je ne pense pas qu'ils nous auraient demandé de jouer un match amical." Le 22 février, les Flames connaîtront les noms de leurs adversaires pour les qualifications en vue de l'Euro 2021.