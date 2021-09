Victoire facile 7-0 pour les pensionnaires de D1 face à des joueurs de D3 amateurs. L'Union et Seraing ont dû débuter leur parcours en Coupe de Belgique un tour avant les autres pensionnaires de D1A en raison de leur statut de promu.

L'Union Saint-Gilloise s'est aisément qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique de football. Mardi soir sur la pelouse du stade Joseph Marien, la RUSG s'est imposée 7-0 contre Lebbeke, pensionnaire de D3 amateurs.

La RUSG, largement remaniée, a dominé de la tête et des épaules le premier quart d'heure. Après trois occasions franches, l'équipe bruxelloise a ouvert le score sur une frappe puissante du Japonais Kaoru Mitoma (1-0, 16e). Au retour des vestiaires, l'Union a déjà plié l'issue de la rencontre via son défenseur anglais Christian Burgess, buteur sur un ballon mal dégagé par la défense visiteuse (2-0, 53e).

Felipe Avenatti, devancé dans la hiérarchie des attaquants en championnat par Deniz Undav et Dante Vanzeir, a marqué de la tête (3-0, 57e). Dans la foulée, le portier de Lebbeke, jusque-là auteur d'une partie aboutie, a dévié dans son but un centre de Lorenzo Paolucci (4-0, 60e).

A dix après la sortie sur blessure d'un joueur, Lebbeke a encore encaissé à trois reprises. Le premier via Deniz Undav (5-0, 82e), à peine monté au jeu, le second via Lazare Amani (6-0, 84e). Lebbeke a bu le calice jusqu'à la lie quand Teddy Teuma, lui aussi monté au jeu, a donné au score son allure définitive sur penalty (7-0, 90e).

L'Union et Seraing ont dû débuter leur parcours en Coupe de Belgique un tour avant les autres pensionnaires de D1A en raison de leur statut de promu. Les Saint-Gillois disputent un très bon début de championnat et figurent actuellement à la deuxième place, une longueur derrière le Club de Bruges. Dimanche, l'Union accueillera l'Antwerp lors de la 9e journée de D1A.

