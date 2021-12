L'Union Saint-Gilloise a signé une belle remontée face au Cercle, qui a mené 0-2 grâce à Edgaras Utkus (8e) Rabbi Matondo (25e). Kaoru Mitoma (57e), Bart Nieuwkoop (75e) et le Brugeois Jesper Daland (90e+1) ont signé la réplique des leaders samedi lors de la 20e journée de Jupiler Pro League.

L'Union compte 46 points, sept de plus que le Club Bruges, qui affronte Anderlecht dimanche. Dans le même temps, Zulte Waregem a battu Malines sur le même score (3-2) au lendemain de l'annonce du départ de Franky Dury. Au classement, Malines est 7e (30 points), le Cercle 13e (22) et Zulte 15e (20 points). A 20h45, La Gantoise tentera de renouer avec la victoire face à Saint-Trond.

Pour remplacer Christian Burgess suspendu, Felice Mazzù a aligné Siebe Van der Heyden, qui rentrait de suspension. Au Cercle, Dominik Thalhammer a retrouvé son attaquant Matondo, exclu contre Saint-Trond. L'attaquant gallois a directement démontré sa pointe de vitesse (1ère) et la réplique de l'Union a été instantanée mais isolé par Deniz Undav, Dante Vanzeir a loupé son duel face à Thomas Didillon (2e).

Ce début en fanfare a tourné à l'avantage des Brugeois grâce à Utkus, qui a dévié de la tête un corner de Dino Hotic (8e, 0-1). Les Bruxellois ont vite remis leurs idées en place et ont donné du travail à Didillon, qui a totalisé trois solides interventions lorsqu'il a sorti du pied un essai de Mitoma (16e). Le gardien français a encore eu la main ferme sur une reprise de la tête d'Undav sous la transversale (23e). Si l'Union a eu les meilleures occasions, le Cercle a été plus percutant et sur une longue balle de Hotic, Matondo a filé vers Anthony Morris pour marquer son cinquième but de la saison (27e, 0-2). Les attaquants bruxellois n'ont pas fait preuve du même sang-froid: bien servi dans le dos de la défense brugeoise, Vanzeir a évité Didillon avant de placer le ballon à côté du but vide (42e). A la reprise, les Unionistes n'avaient toujours pas réglé leur mire et Nieuwkoop a envoyé sa reprise de la tête sur la transversale (47e).

Par contre, sur un bel effort de Jean Thierry Lazare monté à la mi-temps, Mitoma a réduit l'écart (63e, 1-2). L'Union était en feu et Nieuwkoop a égalisé en mettant fin à un cafouillage (75e, 2-2). Le Parc Duden a encore explosé quand Daland a dévié dans son but un envoi de Lazare (90e+1, 3-2) Au stade Arc-en-Ciel, le départ de Francky Dury a été directement suivi par une victoire puisque Zulte Waregem s'est imposé face à Malines. En première période, le Essevee, dirigé par Timmy Simons s'est créé deux grosses occasions par Frank Boy (25e, 27e) mais le Camerounais a tiré deux fois à côté du but de Gaëtan Coucke. Malines a également été dangereux à deux reprises: sur la première, Sammy Bossut a contré une tentative de Marian Shved (7e) mais s'est incliné sur un shot de Kerim Mrabti (37e, 0-1).

A la reprise, Bossut a tenu son équipe dans le match en contrant un tir à bout portant d'Igor De Camargo (47e). Cet arrêt a remotivé les Flandriens, qui ont frôlé l'égalisation par Ibrahima Seck (51e) et Dereck Kutesa (53e). Auteur de deux parades, Coucke n'a pas pu empêcher Jelle Vossen d'inscrire son douzième but (54e, 1-1). Malines a encore repris l'avance par Nikola Storm (74e, 1-2) mais Dion De Neve (90e+2, 2-2) et Jean-Luc Dompé (90e+4, 3-2) ont assuré le feu final des Flandriens.

L'Union compte 46 points, sept de plus que le Club Bruges, qui affronte Anderlecht dimanche. Dans le même temps, Zulte Waregem a battu Malines sur le même score (3-2) au lendemain de l'annonce du départ de Franky Dury. Au classement, Malines est 7e (30 points), le Cercle 13e (22) et Zulte 15e (20 points). A 20h45, La Gantoise tentera de renouer avec la victoire face à Saint-Trond. Pour remplacer Christian Burgess suspendu, Felice Mazzù a aligné Siebe Van der Heyden, qui rentrait de suspension. Au Cercle, Dominik Thalhammer a retrouvé son attaquant Matondo, exclu contre Saint-Trond. L'attaquant gallois a directement démontré sa pointe de vitesse (1ère) et la réplique de l'Union a été instantanée mais isolé par Deniz Undav, Dante Vanzeir a loupé son duel face à Thomas Didillon (2e). Ce début en fanfare a tourné à l'avantage des Brugeois grâce à Utkus, qui a dévié de la tête un corner de Dino Hotic (8e, 0-1). Les Bruxellois ont vite remis leurs idées en place et ont donné du travail à Didillon, qui a totalisé trois solides interventions lorsqu'il a sorti du pied un essai de Mitoma (16e). Le gardien français a encore eu la main ferme sur une reprise de la tête d'Undav sous la transversale (23e). Si l'Union a eu les meilleures occasions, le Cercle a été plus percutant et sur une longue balle de Hotic, Matondo a filé vers Anthony Morris pour marquer son cinquième but de la saison (27e, 0-2). Les attaquants bruxellois n'ont pas fait preuve du même sang-froid: bien servi dans le dos de la défense brugeoise, Vanzeir a évité Didillon avant de placer le ballon à côté du but vide (42e). A la reprise, les Unionistes n'avaient toujours pas réglé leur mire et Nieuwkoop a envoyé sa reprise de la tête sur la transversale (47e). Par contre, sur un bel effort de Jean Thierry Lazare monté à la mi-temps, Mitoma a réduit l'écart (63e, 1-2). L'Union était en feu et Nieuwkoop a égalisé en mettant fin à un cafouillage (75e, 2-2). Le Parc Duden a encore explosé quand Daland a dévié dans son but un envoi de Lazare (90e+1, 3-2) Au stade Arc-en-Ciel, le départ de Francky Dury a été directement suivi par une victoire puisque Zulte Waregem s'est imposé face à Malines. En première période, le Essevee, dirigé par Timmy Simons s'est créé deux grosses occasions par Frank Boy (25e, 27e) mais le Camerounais a tiré deux fois à côté du but de Gaëtan Coucke. Malines a également été dangereux à deux reprises: sur la première, Sammy Bossut a contré une tentative de Marian Shved (7e) mais s'est incliné sur un shot de Kerim Mrabti (37e, 0-1). A la reprise, Bossut a tenu son équipe dans le match en contrant un tir à bout portant d'Igor De Camargo (47e). Cet arrêt a remotivé les Flandriens, qui ont frôlé l'égalisation par Ibrahima Seck (51e) et Dereck Kutesa (53e). Auteur de deux parades, Coucke n'a pas pu empêcher Jelle Vossen d'inscrire son douzième but (54e, 1-1). Malines a encore repris l'avance par Nikola Storm (74e, 1-2) mais Dion De Neve (90e+2, 2-2) et Jean-Luc Dompé (90e+4, 3-2) ont assuré le feu final des Flandriens.