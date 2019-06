L'Union belge déplace son village de supporters de l'Atomium

L'Union belge de football (URBSFA) va déplacer son village de supporters de l'Atomium au Stade Roi Baudouin pour les deux prochains matches des Diables Rouges, samedi contre le Kazakhstan et mardi contre l'Ecosse. "L'URBSFA fait cela pour rapprocher encore plus les supporters des Diables Rouges. Non seulement pendant le match, mais aussi avant la rencontre et pendant la mi-temps", indique l'Union belge dans un commniqué.

"Les supporters seront les bienvenus à partir de 18h30 dans le village de supporters du stade et pourront profiter d'un choix varié d'attractions footballistiques et de DJ sets. Ainsi, tous les supporters se sentiront comme chez eux avec leurs idoles du football. Si les supporters apprécient ce test, l'URBSFA répétera cette formule pour les autres matches à domicile", ajoute l'Union belge. Samedi, Eden Hazard fêtera sa 100e cap avec les Diables Rouges. A cette occasion, le capitaine des Diables offrira des boissons (bière ou soda) aux mille premiers supporters présents. "Par ailleurs, les supporters mettront le feu au stade juste avant le match en brandissant des milliers de drapeaux, qui transformeront véritablement le stade en marée rouge, sur le ton de 'Freed from Desire', la chanson qui était diffusée après chaque but des Diables lors de la Coupe du monde en Russie", précise la fédération. Le club officiel des supporters de l'équipe nationale, 1895, réalisera pour sa part un tifo en hommage à Eden Hazard.