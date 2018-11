L'Union belge de football (URBSFA) annonce un nouveau partenariat social

Après deux années de collaboration réussie entre les Familles d'Accueil et Pleegzorg Vlaanderen, laquelle avait pris fin à l'issue du Mondial, l'URBSFA souhaitait trouver une nouvelle bonne cause qui s'associe aux Diables Rouges dans le cadre de leur campagne qualificative pour l'Euro 2020. Après avoir épluché une trentaine de d'organisation, les Diables Rouges ont finalement choisi Bednet et Take Off en tant que nouveaux partenaires.

Les Diables une famille avant tout

Un partenariat qui durera jusqu'au terme de l'Euro 2020. Un nouvelle qui réjoui Eden Hazard, le capitaine de la sélection belge. "Tout le groupe est impatient de soutenir tous les enfants malades en Belgique qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école à cause de leur maladie. Il est super que des organisations telles que Take Off et Bednet s'engagent à faire le nécessaire afin que ces enfants puissent rester au contact de leurs compagnons de classe et de leurs enseignants", a commenté le joueur de Chelsea, actuellement en stage avec la sélection belge pour préparer les rencontres de Nations League face à l'Islande (15/11) et la Suisse (18/11).

"Grâce à Take Off et Bednet, ces enfants et jeunes malades peuvent continuer à suivre les cours et ainsi rester au contact de leurs amis. Nous sommes très fiers de ce partenariat", a déclaré Francesco Amato, président de Take-Off. "L'enseignement est un droit, même lorsqu'on est malade. C'est la raison pour laquelle le soutien des Diables Rouges est tellement important pour nous", a encore ajouté Kathy Lindekens, présidente de Bednet.